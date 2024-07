“Intrusi”: a Orino una serata dedicata agli animali invasori

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato agli insetti a strisce gialle e nere, il gruppo A.M.O. (Amici della Montagna Orino) è lieto di annunciare il secondo incontro del ciclo di serate culturali estive. L’evento, intitolato “Intrusi”, si terrà venerdì 23 agosto 2024 alle ore 21:00 presso il Centro Civico Padre Pino Moia, situato in via Garibaldi, ex scuole elementari.

Questa serata sarà dedicata ai nostri “coinquilini indesiderati”, ovvero gli animali invasori che spesso si trovano nelle nostre abitazioni o nei dintorni. L’incontro sarà tenuto da Danilo Baratelli, un dottore naturalista, che guiderà i partecipanti in un viaggio alla scoperta di questi ospiti inaspettati (nell’immagine, un “ragno Violino“ Loxosceles rufescens. Losar de la Vera, Cáceres, España da wikipedia).

Tra gli animali che saranno trattati durante la serata ci sono pipistrelli, scarafaggi, topi, millepiedi, centopiedi e altri piccoli invasori che spesso destano preoccupazione e curiosità. L’obiettivo della serata è quello di fornire informazioni utili e sfatare alcuni miti su questi animali, aiutando i partecipanti a comprenderne meglio il comportamento e le caratteristiche.

Il primo evento della serie, tenutosi il mese scorso, ha riscosso grande interesse e partecipazione. Intitolato “Viaggio nel mondo degli insetti a strisce gialle e nere: pungono tutti? A Orino una serata incontro per sapere”, ha trattato in modo approfondito il tema degli insetti pungenti, come api, vespe e calabroni, fornendo ai presenti preziose informazioni su come comportarsi in caso di incontro con questi insetti e sfatando molti falsi miti.

A.M.O. continua con il suo impegno nella promozione della cultura naturalistica e della consapevolezza ambientale, offrendo eventi formativi e informativi aperti a tutta la comunità. L’ingresso è libero e tutti sono invitati a partecipare per scoprire di più sul mondo degli animali che condividono il nostro ambiente.

«Non mancate a questo secondo appuntamento culturale che promette di essere altrettanto interessante e istruttivo, contribuendo a una maggiore conoscenza e rispetto per la natura che ci circonda», spiegano gli organizzatori.