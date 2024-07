Centra l’obiettivo minimo – quello della finale per le medaglie – Nicolò Martinenghi alle Olimpiadi di Parigi nei 100 rana. Il campione di Azzate chiude in 59.28 la prima semifinale toccando al terzo posto dietro Adam Peaty e Nic Fink. Un tempo e un’azione che non sono stati brillantissimi da parte di “Tete” che fa segnare il sesto miglior tempo del lotto dei ranisti, migliorando leggermente il tempo delle batterie. (foto DSM – Federnuoto)

Davanti a tutti quindi Peaty in 58.86 mentre il cinese Haiyang Qin nella seconda semifinale tocca in 58.93 dopo aver dominato a lungo per poi rallentare (volutamente o no?) negli ultimi 25 metri. In finale anche i vari Kamminga, Corbeau e Mezarath mentre l’altro italiano, il torinese Ludovico Viberti, dovrà spareggiare con il tedesco Imoudu. La finale è in programma domenica 28 alle 21.44.

BRONZO DI SAMELE NELLA SCIABOLA

Nei minuti in cui Martinenghi ha affrontato la semifinale è arrivata la seconda medaglia per l’Italia dopo l’argento di Filippo Ganna. A vincerla è stato Luigi Samele nella gara individuale di sciabola: Samele – 37enne foggiano – ha centrato il bronzo superando nella finale per il terzo posto l’egiziano Elsissy con il punteggio di 15-12.

LA 4X100 STILE TERZA

Nella serata dal nuoto è arrivata quindi la medaglia numero 3, un altro bronzo. A ottenerla la staffetta 4×100 stile libero maschile formata da Miressi, Ceccon, Morini e Bonin che hanno toccato dopo gli USA e l’Australia al termine di una gara molto ben condotta. Azzurri sempre in zona medaglia dietro agli imprendibili americani; quando è calata la Cina è cresciuta l’Australia ma l’Italia è rimasta sul pezzo ottenendo un grande podio.