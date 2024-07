Parcheggio a pagamento e niente ticket: la protesta degli addetti ai servizi di terra Easyjet a Malpensa

Acque agitate a Malpensa, per le condizioni di lavoro del personale di terra addetto ai voli Easyjet: i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e UglTrasporti hanno proclamato uno stato di agitazione e hanno indetto due assemblee retribuite del personale di Ags, la società che appunto gestisce i servizi handling per la low cost, che ha a Malpensa una delle sue basi principali.

Lo scorso 17 luglio 2024 sindacati e azienda si sono trovate in Prefettura a Varese (competente per territorio) “per cercare di trovare una soluzione alle problematiche evidenziate dai lavoratori durante i presidi dei giorni scorsi”, scrivono le quattro sigle sindacali.

“Purtroppo dobbiamo prendere atto che ali’ azienda non interessa nulla. Nonostante la mediazione della Prefettura, che ha fatto il possibile per scongiurare un azione di protesta, cercando di mediare una soluzione che portasse a risultati soddisfacenti per i lavoratori di Ags”.

La risposta a questo punto è la proclamazione dello stato di agitazione e l’indizione di due assemblee retribuite, per i giorni 23 e 26 luglio. Con la minaccia di arrivare allo sciopero (a questo punto dopo la pausa del mese d’agosto, quando non sono ammessi gli scioperi dei trasporti).

“Non possiamo più accettare che i lavoratori paghino il parcheggio per poter lavorare, che non possano usufruire del ticket, che i tempi d’ attestazioni dei livelli non siano quelli previsti dal CCNL e che le ore incrementali non siano concordate”.