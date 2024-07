Rita Di Toro: “Riposo e buone abitudini per una estate positiva”

(d. f.) Quello di oggi – mercoledì 17 luglio – è l’ultimo appuntamento con lo Speciale Uisp prima della pausa estiva. Una rubrica ormai fissa, ricorrente e attesa a metà di ogni settimana sulle pagine di VareseNews. Per augurare a tutti i lettori una “buona estate” ospitiamo oggi l’intervento di Rita Di Toro, presidente di UISP Varese e voce autorevole tanto in campo sportivo quanto sociale del nostro territorio. Anche a lei e ai suoi collaboratori un augurio di uno “stop” sereno nei mesi più caldi.

Con l’arrivo dell’estate, le nostre attività sportive si concludono temporaneamente, dandoci l’opportunità di riflettere sui successi ottenuti e di ricaricare le energie per le nuove sfide che ci attendono. È stato un anno straordinario, ricco di entusiasmo e partecipazione. Ringraziamo tutti voi, dai soci ai volontari, agli educatori sportivi, che avete reso possibile questo percorso insieme.

Vi auguriamo di cuore delle meritate vacanze estive! Questo è il momento ideale per rilassarsi, godersi il tempo libero e trascorrere momenti preziosi con famiglia e amici. Speriamo che possiate trovare tempo per attività che vi appassionano e per rigenerarvi sia fisicamente che mentalmente.

Anche durante la pausa estiva, è importante mantenere alcune buone abitudini per rimanere in forma e preparati per il ritorno alle nostre attività in autunno. Mantenere una leggera attività fisica: una passeggiata mattutina, un po’ di stretching al risveglio, o un bagno al mare possono essere ottimi modi per rimanere attivi senza stressare il corpo. L’idratazione è fondamentale con il caldo estivo: bevete molta acqua. Approfittate dell’abbondanza di frutta e verdura di stagione per una dieta sana e leggera. Evitate cibi pesanti e bevande zuccherate che possono appesantire e togliere energie.

Infine, il riposo è essenziale per il recupero. Cercate di dormire bene e di rilassarvi il più possibile per essere pronti e carichi per i nuovi impegni. Partecipare a eventi culturali, letture all’aperto o semplicemente passare del tempo con gli amici può aiutare a mantenere uno stato mentale positivo e rilassato.

I nostri corsi di ginnastica dolce ripartiranno a ottobre, pronti a offrirvi un ambiente sereno e accogliente dove prendersi cura del proprio benessere. La ginnastica dolce è ideale per migliorare la flessibilità, la coordinazione e la tonicità muscolare in modo delicato e piacevole.

Vi invitiamo a prepararvi per il rientro, mantenendo una leggera attività fisica durante l’estate. Questo faciliterà la ripresa degli esercizi e vi permetterà di godere appieno dei benefici dei nostri corsi.

In attesa di rivederci a ottobre, vi auguriamo un’estate ricca di serenità e benessere. Continuate a prendervi cura di voi stessi e dei vostri cari. Il nostro impegno è quello di accogliervi con nuovi programmi e attività pensate per il vostro benessere e divertimento.

Il Comitato Uisp di Varese sarà chiuso dal 5 al 23 agosto, gli uffici riapriranno lunedì 26 agosto.

Buona estate!

Rita Di Toro

Presidente Uisp Varese