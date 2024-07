Si è spenta a 100 anni Carla Borri, ha fatto la storia dei fiori a Varese

E’ scomparsa, all’età di ben 100 anni, Carla Castiglioni, vedova Borri. Carla è stata una figura ammirata e amata nel mondo dei fioristi a Varese, di cui rappresenta la storia del settore, e ha dedicato la sua vita a creare bellezza e gioia attraverso i fiori.

Nata e cresciuta a Legnano, Carla è arrivata nel negozio in centro a Varese portando con sé una già ricca eredità familiare: la sua famiglia vantava già oltre 70 anni di attività nel settore floreale.

«Una vita dietro il banco con in mano i suoi adorati fiori, sempre con il sorriso, la simpatia, il buongusto e l’eleganza che l’ha sempre contraddistinta nella vita – racconta la figlia Elisabetta – Con lei e nonna Lisetta hanno lavorato tanti “ragazzi” diventati poi degli stimati fioristi in tutta la provincia. E’ arrivata a Varese da Legnano e ha sposato Enrico e i suoi fiori».

Con il suo amato marito Enrico ha costruito una vita fatta di amore e bellezza, unendo le loro forze per continuare la tradizione familiare e portare gioia a chiunque entrasse nel loro negozio. Ora la loro attività non c’è più in città ma continua a Castronno, portata avanti dal figlio Angioletto, noto manutentore e fiorista.