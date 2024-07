Temporali nel basso Varesotto, nel Milanese e in Brianza, diversi danni a Caronno Pertusella

I temporali annunciati per il pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, sono arrivati puntuali e hanno interessato in particolare la zona tra basso Varesotto, Milanese e Brianza.

A partire dal tardo pomeriggio la perturbazione temporalesca ha causato danni e disagi nelle province di Milano, Varese, Monza e Brianza. Un centinaio le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco, riguardanti soprattutto allagamenti, tagli di piante e tetti scoperchiati.

Le conseguenze più pesanti a Caronno Pertusella, dove attorno alle 18 si è abbattuta una forte tempesta molto localizzata e con momenti di particolare forza del vento. Allagamenti in particolare in via Sant’Alessandro e in via Trieste. Ci sono alberi abbattuti dalla forza del vento in via Bainsizza che hanno ostruito la sede stradale, in via Respighi e nel parco comunale.

Sul posto i Vigili del fuoco, la Protezione civile e i volontari del Gruppo Alpini e il vicesindaco Cinzia Banfi.

I Vigili del fuoco al lavoro a Caronno Pertusella

