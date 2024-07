Tre concerti per celebrare i 20 anni dell’Orchestra Cameristica di Varese

Tre giorni con la musica protagonista a Varese, Montegrino e Brezzo di Bedero per celebrare i 20 anni di fondazione dell’Orchestra Cameristica di Varese. Tre concerti ribadiscono gli obiettivi dell’orchestra e dell’associazione che la sostiene: attenzione al territorio, proposte culturalmente interessanti e gradevoli musiche di grandi musicisti.

L’attenzione al territorio è evidente nelle località toccate da questi eventi: non solo la città di Varese con la rassegna “La Musica degli Angeli”, ma anche comunità come Montegrino per “Interpretando Suoni e Luoghi” e Brezzo di Bedero con la storica “Stagione Musicale della Canonica”, giunta quest’anno alla 50ª edizione.

Vent’anni fa, l’Orchestra Cameristica di Varese ha indicato il proprio percorso culturale debuttando con il “Concerto Grosso per Pianoforte e Archi” del compositore svizzero Ernst Block, facendo conoscere uno dei massimi compositori di inizio ‘900 al pubblico varesino. In questi venti anni, il pubblico di appassionati ha potuto apprezzare innumerevoli composizioni e compositori.

Il programma di questo fine settimana non smentisce tale tradizione. Accanto a compositori più noti al nostro pubblico, come Holst e Puccini, la Cameristica di Varese proporrà la Serenata per Archi di Carl Reinecke, uno dei più influenti compositori, pianisti e direttori d’orchestra di fine ‘800 e inizio ‘900. Alla sua scuola, nel prestigioso conservatorio di Lipsia, si formarono compositori quali Edvard Grieg, Christian Sinding, Leoš Janáček, Isaac Albéniz, Johan Svendsen e Max Bruch.

Le ampie melodie di Gustav Holst, evocative del paesaggio inglese, e il lirismo e charme della Serenata per Archi di Carl Reinecke faranno da cornice a un omaggio al centenario della morte di Giacomo Puccini. Verranno eseguite due delle sue prime composizioni: il Secondo dei tre Minuetti per Archi, le cui battute iniziali sono state utilizzate nel preludio di “Manon Lescaut”, e “Crisantemi”, una morbida trenodia caratterizzata da una preziosa ricerca armonica, i cui temi principali riappariranno nell’ultimo atto della stessa opera.

In definitiva, un programma gradevole e culturalmente rilevante, affrontato con l’attenzione alla qualità esecutiva da parte di un’orchestra di professionisti, nella migliore tradizione dell’Orchestra Cameristica di Varese e del suo direttore.

Giovedì 1 agosto 2024 – Ore 21:00 – Chiesa di San Giorgio, Vicolo Biumi 12 (Biumo Superiore),

Varese

Venerdì 2 agosto 2024 – Ore 21:00 – Teatro Sociale, Via Vittorio Veneto, Montegrino

Valtravaglia

Sabato 3 agosto 2024 – Ore 21:00 – Collegiata di San Vittore, Brezzo di Bedero:

Orchestra Cameristica di Varese, direttore Fabio Bagatin

Musiche di Holst, Puccini, Reinecke

Ingresso Libero