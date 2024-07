Ubriaco si arrampica in cima ad una gru, lo recuperano i Vigili del Fuoco a 25 metri d’altezza

Lo hanno recuperato a 25 metri di altezza dopo una “Notte da Leoni” che difficilmente dimenticherà. È così che la serata di un diciottenne è finita: in cima ad una gru, ammanettato da un Carabiniere e riportato a terra con l’autoscala dei Vigili del Fuoco. Ma andiamo con ordine.

Verso le 3.30 è arrivata una chiamata al 112 che segnalava la presenza di una persona in cima ad una gru a Castronno, in via Roma. Subito si è mobilitato il servizio di emergenza e i primi ad arrivare sul posto sono stati i Carabinieri. Un militare è salito a sua volta sulla gru e ha trovato il giovane di 18 anni, pare in stato di ebrezza, e quindi lo ha ammanettato per sicurezza.

Nel frattempo sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco con un’autoscala, un’autopompa da Somma Lombardo e un grosso cuscino da salto dalla centrale.

Anche i Vigili del Fuoco sono così saliti sulla gru e alla fine hanno caricato il ragazzo sull’autoscala, riportandolo a terra. Nel video qui sotto il momento del recupero del giovane.