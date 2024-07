Un’estate di eventi a Sesto Calende: dalle bande e i balli in piazza alla musica all’alba

Sarà un’estate di eventi e di cultura quella sul lungofiume e in centro di Sesto Calende. Anche quest’anno infatti la biblioteca comunale ha organizzato per la bella stagione un ricco calendario, che va da luglio fino all’ultima settimana di settembre.

La “formula” proposta è molto simile a quella che ha caratterizzato l’estate sestese negli ultimi anni, con le bande e i balli in piazza per animare e colorare nei finesettimana la centrale Piazza De Cristoforis passando per il suggestivo risveglio mattutino del concerto all’alba al Parco Europa, l’ex idroscalo sul Lago Maggiore. Ad alzare il sipario è l’appuntamento di questa sera, venerdì 5 luglio, alla Fondazione Sangregorio con la Cassandra di Silvia Priori, spettacolo parte del festival itinerante Terra e Laghi. Come comunicato dalla nuova giunta comunale la scorsa settimana, in “forse” sono invece i fuochi d’artificio, per il quale non sono stati finanziati i fondi (leggi qui per approfondimenti).

Parallelamente, non mancheranno gli appuntamenti letterari, organizzati con la libreria Ubik alle 18:30 di ogni giovedì, naturalmente in biblioteca, dove scrittori locali e nazionali dialogheranno con il pubblico ed effettueranno il firmacopie.

IL CALENDARIO COMPLETO:

Venerdì 5 luglio, ore 21 – Fondazione Sangregorio: Cassandra, spettacolo a cura di Teatro Blu

Sabato 6 luglio, ore 21 – Cortile Biblioteca: La Trilogia del Tempo: tributo a Sergio Leone, a cura del Fotovideoclub Verbano APS

Venerdì 12 luglio, ore 21 – Piazza De Cristoforis: Alter Echo String Quartet in Barock, concerto

Domenica 14 luglio, ore 21 – Piazza De Cristoforis: 60Lire Show Band: musica Anni ’60

Venerdì 19 luglio, ore 21 – Cortile Biblioteca: Felice di Essere Musazzi: reading a cura del comitato Felice Musazzi

Sabato 20 luglio, ore 5 – Parco Europa: In Blue, concerto all’alba con il gruppo Caronte

Domenica 21 luglio, ore 21 – Cortile Biblioteca: Hotel Supramonte, spettacolo a cura dell’Accademia dei Folli

Venerdì 26 luglio, ore 21 – Piazza De Cristoforis: HB band, musica Anni ’70 e ’80

Sabato 27 luglio, ore 21 – Piazza De Cristoforis: La Sornette Emanuele Cadario in concerto

Domenica 28 luglio, ore 21 – Abbazia San Donato: Quartetto Thumòs in concerto a cura di Gioventù Musicale

Venerdì 2 agosto, ore 21 – Piazza De Cristoforis: Ballo in Piazza, ballo liscio e latino con l’orchestra Ginelli

Venerdì 6 settembre, ore 21 – Cortile Biblioteca: Sesto città della Fotografia, con Maurizio Galimberti a cura del Fotovideoclub Verbano APS

sabato 7 settembre, ore 21 – Lungofiume: Sestocittà, Cena sotto le stelle e musica live itinerante con Miniband Giullari Italia APS

Domenica 8 settembre, dalle 10 – Lungofiume: Palio dei Rioni

Venerdì 20 settembre, dalle 21 – Cortile Biblioteca: Mariangela Martino in RecidIVA, spettacolo teatrale comicoamaro

Domenica 22 settembre, dalle 14 alle 18 – Centro Storico: Bande in Piazza

Sabato 28 settembre, dalle 10:30 – Biblioteca: Odette e altri racconti, evento per famiglie a cura di Liliana Borrello.