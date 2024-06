A Sesto Calende lo spettacolo “Cassandra” per Terra e Laghi

Alla Fondazione Sangregorio venerdì 5 luglio va in scena il Teatro Blu con il festival itinerante

Appuntamento teatrale a Sesto Calende con il festival itinerante “Terra e Laghi”. Alla Fondazione Sangregorio il Teatro Blu metterà in scena venerdì 5 luglio (ore 21.00) lo spettacolo “Cassandra” di e con Silvia Priori.

Di e con Silvia Priori

Ancella Arianna Rolandi

Musiche di Marcello Franzoso

UNA MISCELA DI TEATRO, DANZA E MUSICHE EPICHE

Uno spettacolo denso, ricco di contenuti attuali, di forte impatto emozionale sull’ importanza dell’ascolto,

che mostra in maniera chiara e sorprendente la condanna di una donna che vuole parlare con la sua voce.

Cassandra è una donna che legge il futuro, vede ciò che inesorabilmente dovrà accadere, avverte il suo

popolo, lo consiglia cercando di far avanzare una striscia di luce nell’ oscuro presente ma il suo grido non

verrà ascoltato. Sarà derisa, emarginata, tacciata di stregoneria e condannata alla solitudine.