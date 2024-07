Uno stormo di rondoni morti trovato in una palazzina di Busto Arsizio

Una brutta scoperta a Busto Arsizio. In una palazzina di corso 20 settembre sono stati individuati i resti di alcuni esemplari di rondone maggiore, rimasti trafitti da dei dissuasori antipiccione.

Un esemplare di rondone maggiore

A segnalare il fatto sono stati i volontari della Lipu, ma vista l’altezza a cui si trovavano gli animali, per raggiungerli è stato necessario l’aiuto dei vigili del fuoco di Busto Arsizio.

I vigili del fuoco impegnati nel recupero degli animali

I soccorritori sono intervenuti con due mezzi, tra cui un’autoscala, per arrivare al tetto dell’edificio di tre piani. Purtroppo, però, per i rondoni non c’è stato nulla da fare. Gli esemplari intrappolati erano ormai senza vita.