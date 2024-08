A Saronno si asfalta in via Marzorati: ecco chiusure e modifiche alla viabilità

Sono iniziati questa mattina – giovedì 8 agosto – lavori di manutenzione stradale di via Marzorati saranno suddivisi in due fasi: nella prima fase, quella che ha preso il via oggi, sarà chiuso il tratto di strada da piazza Borella a piazza Saragat.

Pertanto, per qualche giorno il transito nell’area di cantiere sarà consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso e lungo tutta la via Marzorati sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Il tratto di via Marzorati non interessato dal cantiere in questa prima fase sarà a doppio senso di circolazione e l’accesso al parcheggio di piazza Saragat sarà consentito soltanto da via Miola/Marzorati.