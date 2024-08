“Carissimi alunni e alunne, se avrete bisogno io ci sarò”. Luisa Oprandi va in pensione

Quando il cantautore Roberto Vecchioni, che insegnava al liceo classico Berchet di Milano, la notte prima di andare in pensione scrisse un canzone per i suoi ragazzi “Sogna, ragazzo, sogna”. Un testo meraviglioso, un inno alla vita e alla gioventù che ha riproposto all’ultimo Festival di Sanremo insieme ad Alfa.

Un moto di gratitudine nei confronti degli studenti e di tutti coloro che rendono la scuola italiana una delle istituzioni migliori di questo Paese, lo ha avuto anche Luisa Oprandi, insegnante e dirigente scolastica molto conosciuta e apprezzata a Varese per il ruolo svolto nella scuola e per l’impegno civile nei confronti degli ultimi.

Alle soglie della pensione, la dirigente dell’istituto comprensivo statale Varese 1, nel quartiere di Varese dove è nata e cresciuta, tra San Fermo e Valle Olona, ha scritto una lettera semplice e diretta ai suoi studenti.

Carissime/i alunni,

del nostro vasto e bell’istituto.

Grazie a tutti voi per avermi fatta sentire a casa.

Con la vostra bellissima semplicità ed ingenuità di bambini/e e ragazzi/e.

Sono felice di avervi incontrato nei nostri plessi e nelle nostre vite di quartiere. Se avete bisogno io ci sarò. Grazie ai vostri Docenti e a tutto quanto assieme a loro è stato organizzato in questi anni. Ricordatevi che “nessuno fa nulla da solo e nessuno è indispensabile”. Dai bambini della scuola dell’infanzia a quelli più grandi della scuola secondaria… siamo una unica scuola e stiamo sempre assieme. Luisa