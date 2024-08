Colombo fa sorridere la Caronnese: affondata la Primavera del Como

La Caronnese si prende il lusso di battere con un rotondo 2-0 la Primavera del Como nel test amichevole allestito al Comunale di Caronno Pertusella. Due reti nel giro di 8′ durante il primo tempo, entrambe firmate da Niccolò Colombo, danno ai rossoblu uno scalpo importante in vista delle prime gare ufficiali.

Il match tra gli undici di Ferri e Buzzegoli (entrambi ex giocatori del Varese) è stato equilibrato per lunghi tratti con buoni spunti offerti sia dalla Caronnese sia dalla giovane formazione lariana che condivideranno il terreno di gioco – in sintetico – per tutto l’anno sportivo 2024-25.

Come detto, Colombo ha colpito due volte nel giro di pochi istanti: al 15′ ha realizzato il rigore concesso ai rossoblu mentre al 23′ ha saputo sfruttare un pallone preciso, offerto da Napoli: controllo in area, spalle alla porta e conclusione a battere il portiere Bovi.

«Per noi è stato un ottimo allenamento anche per iniziare a trovare la distanza giusta tra i reparti – il commento di mister Ferri – È stata anche una buona partita per i nuovi arrivati in squadra a livello di integrazione con i compagni già presenti. Sono contento di aver visto una bella risposta a livello di atteggiamento positivo di squadra».

Il prossimo e ultimo appuntamento con le amichevoli estive della Caronnese è fissato per sabato 24 agosto quando, alle ore 17, i rossoblù ospiteranno sul campo amico la NovaRomentin (ex RG Ticino).