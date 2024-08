Disco d’oro per “Primo”, l’album d’esordio di Clara

Continua l’anno magico di Clara, che da oggi – martedì 6 agosto – può festeggiare un altro importante traguardo: l’album d’esordio Primo è ufficialmente disco d’oro.

La cantante di Travedona Monate, che per la prima volta dopo Sanremo ha cantato nella sua Varese lo scorso 20 luglio, raggiunge così la seconda certificazione rilasciata dalla Fimi (la Federazione Industria Musicale Italiana) nel 2024 dopo il platino raggiunto a marzo dal singolo Diamanti Grezzi, ovvero la canzone presentata per la prima volta sul palco dell’Ariston.

Secondo i criteri Fimi, per ottenere il disco d’oro, è necessario vendere almeno 25mila copie del disco. Con l’avvento dello streaming fanno parte del conteggio anche gli ascolti riprodotti attraverso le piattaforme musicali come Spotify o Apple Music, anche se, naturalmente, la conversione tra le riproduzioni in streaming e le copie fisiche (o acquisti digitali) vendute non è diretta, anzi, il “tasso di conversione” fa equivalere 130 ascolti in streaming (per almeno 30 secondi) al download digitale a pagamento di un brano.