Due posti per il Servizio civile universale alla Camera di commercio di Varese

Una preziosa occasione di fare esperienza ed arricchire il proprio bagaglio di competenze è offerta dal bando per il servizio civile universale 2024-2025, cui la Camera di Commercio di Varese ha aderito, mettendo a disposizione due posti per un periodo di dodici mesi.

La proposta è rivolta a giovani tra i 18 e i 28 anni: l’attività inizierà il prossimo 4 dicembre e avrà una durata di dodici mesi.

Due i progetti in cui potranno essere impegnati: Terra Madre e Impronte Digitali. In particolare, il primo prevede il supporto all’organizzazione di eventi in tema di sostenibilità energetica: raccolta ed elaborazione dati per la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (consumi dei potenziali aderenti e gestione della documentazione amministrativa) nonché redazione di documenti divulgativi su questi argomenti.

Per l’iniziativa Impronte Digitali, invece, i compiti verteranno sulla facilitazione all’utilizzo degli strumenti digitali, con un’attenzione particolare all’attivazione di quelli a disposizione di cittadini e imprese: SPID, identità digitale, firma elettronica e cassetto digitale.

Il Servizio Civile Universale costituisce un’opportunità significativa per arricchire il proprio curriculum vitae e, soprattutto, sviluppare competenze alternative e preziose skill, utili nel mondo del lavoro e della scuola. È previsto un impegno settimanale di 25 ore, con un’indennità mensile di 507,30 euro, 20 giorni di permesso retribuiti e 30 di malattia (di cui 15 retribuiti).

Domande online entro le 14 di giovedì 26 settembre, con ulteriori informazioni su mosaico.org, seguendo il percorso “Partecipare ˃ Servizio Civile Universale ˃ Bandi aperti”.