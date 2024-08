Ennesimo scontro tra due auto all’incrocio di via Miglio a Gazzada Schianno

Scontro tra due auto a Gazzada Schianno, ancora una volta all’altezza dell’incrocio tra via Miglio e la strada che porta alla zona industriale di Brunello.

Due auto coinvolte. L’incidente intorno alle 9.45 di sabato 3 agosto in un punto che già in passato è stato innumerevoli volte teatro di simili episodi a causa dell’incrocio, mal segnalato, tra due strade all’altezza di una curva.

In quel punto le auto che provengono dal cavalcavia di Brunello possono girare a destra oppure proseguire dritto, per pochi metri, per raggiungere l’azienda informatica che si trova poco più avanti. Ma le auto che arrivano da via Gallarate e girano a sinistra, per salire sul cavalcavia, spesso si trovano di fronte alle auto che proseguono dritto, senza rallentare. La segnaletica verticale non è chiara e questo provoca spesso incidenti come quello di questa mattina e molti altri simili.

Sul posto l’ambulanza dell’Sos della Valbossa intervenuta per soccorrere una donna di 48 anni e un uomo di 49 anni, trasportate in ospedale in condizioni non gravi. Per diverse decine di minuti il traffico è stato regolato dagli stessi soccorritori, prestati al ruolo di addetti alla viabilità in un punto sempre molto trafficato.