Foresteria Marconi 11: una tappa perfetta nella natura a Bardello

Aperta nel 2019, Foresteria Marconi 11 è una destinazione prediletta per i turisti, in particolare stranieri, durante i mesi estivi a Bardello. La Foresteria si distingue grazie alla sua posizione strategica e ai servizi pensati appositamente per i cicloturisti. Recentemente, è stata selezionata come Official Point per il progetto #VareseDoYouBike, promosso dalla Camera di Commercio di Varese per sostenere il turismo lento e ciclistico nella regione.

Ospitalità e servizi su misura per i ciclisti

La Foresteria Marconi 11 offre una serie di servizi specifici per gli amanti delle biciclette. Con materiale promozionale e informativo sempre a disposizione, i cicloturisti possono facilmente informarsi sui percorsi migliori e le attrazioni locali. Inoltre, la struttura dispone di spazi dedicati per ospitare le biciclette in modo sicuro e un parcheggio per chi arriva con altri mezzi. Questi servizi garantiscono una visita comoda e senza stress, permettendo agli ospiti di concentrarsi sul godimento delle bellezze naturali e culturali del territorio.

Ubicazione ideale per esploratori

Situata vicino alla pista ciclopedonale che circonda il lago e a breve distanza dalle principali attrazioni turistiche della zona dei laghi, Foresteria Marconi 11 è il punto di partenza ideale per chi desidera esplorare la regione su due ruote. La vicinanza a un centro commerciale e a diversi servizi di ristorazione, oltre alla presenza di una fermata dell’autobus proprio di fronte alla struttura, rende questo B&B estremamente accessibile e comodo per i viaggiatori.

Turismo sostenibile nel cuore dei laghi lombardi

La selezione di Foresteria Marconi 11 come Official Point del progetto #VareseDoYouBike sottolinea l’impegno della struttura nel promuovere un turismo rispettoso dell’ambiente. Ospitare cicloturisti e fornire loro gli strumenti per esplorare in modo sostenibile rafforza la missione della Foresteria di integrare ospitalità, cultura locale e rispetto per la natura.

Informazioni per prenotazioni e contatti

Per ulteriori dettagli o per prenotare un soggiorno, gli interessati possono contattare la Foresteria Marconi 11 via email a foresteriamarconi11@outlook.it o telefonicamente al numero 3487993525.