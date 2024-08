Il dottor Sergio Segato nominato responsabile della Pacreas Unit della Sette Laghi centro di rilevo regionale

Il dottor Sergio Segato, Direttore della Gastroenterologia dell’Asst Sette Laghi, è stato nominato responsabile del Centro Hub per la diagnosi e cura dei tumori del pancreas.

Regione Lombardia ha creato un sistema integrato “hub and spoke” per la diagnosi e cura dei tumori del pancreas, dopo aver censito tutte le strutture sanitarie coinvolte nel trattamento dei tumori pancreatici, stilando così l’elenco delle strutture sanitarie identificate quali Centri Hub e Centri Spoke.

L’Asst Sette Laghi è uno degli 11 centri regionali di riferimento per la diagnosi e cura dei tumori del pancreas. Nella rete di assistenza regionale sono stati individuati anche i Centri Spoke per l’Oncologia medica in cui è inserito l’ospedale di Gallarate, i Centri Spoke per l’Endoscopia Digestiva Diagnostica e Interventistica/Gastroenterologia in cui è incluso il Circolo di Busto Arsizio e i Centri Spoke per la Radioterapia.

Sergio Segato, Direttore della S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e Direttore del Dipartimento funzionale Apparato Digerente, Nutrizione e Metabolismo, è stato incaricato di coordinare gli adempimenti conseguenti e di dare applicazione ai Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) regionali in materia: « A livello aziendale abbiamo già avviato il percorso multidisciplinare – spiega il coordinatore – Con tutti gli specialisti coinvolti abbiamo avviato la discussione sui casi in carico».

Il percorso integrato prevede che il paziente venga preso in carico in modo globale e tutti i passaggi vengono gestiti da una figura centrale che è il “case manager”, un infermiere dedicato a coordinare attività diagnostiche e terapeutiche: «La Pancreas Unit indica un percorso molto dettagliato – spiega ancora Segato – all’interno della Sette Laghi abbiamo tutte le competenze e le professionalità richieste che lavorano in maniera integrata».

Ricordiamo che a decorrere dallo scorso 1° aprile 2024 le Pancreas Unit sono le uniche a poter erogare a carico del SSN gli interventi di resezione di tumore del pancreas, concentrando così l’attività in centri altamente specializzati.

« La novità è data proprio dalconfronto costante e continuo di tutti gli specialisti coinvolti – sega Segato – ciascuno per la sua parte. Il dialogo è fondamentale tra gastroenterologi, radiologi, radiologi interventisti, chirurghi di tutte le specialità, endocrinologi, nutrizionisti e patologi. L’obiettivo è di individuare un approccio alla cura che sia unico al di là dell’ospedale dove il paziente si presenta».

Appropriatezza prima di tutto, ma anche sostegno a ogni step così da non ritrovarsi mai da solo: « I dati dimostrano che questo approccio porta a risultati di salute significativi. L’equipe multidisciplinare affronta il caso sotto ogni punto di vista, definisce le indagini mirate, individua la terapia migliore e la più appropriata per i risultati che si devono raggiungere. Ogni caso è a diverso, per questo è fondamentale il confronto».