Il folclore messicano illumina Busto Arsizio. Festa al Museo del Tessile

Il 6 settembre alle 20:30, il Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà teatro di un evento speciale che celebrerà la ricca cultura messicana. Nell’ambito dell’iniziativa “Scopri il Messico: Vivi la nostra Festa Nazionale”, il gruppo Témari porterà sul palco tutta la magia del folclore messicano.

Fondato nel 2006, il gruppo Témari, il cui nome significa “Giovani” nella lingua tarahumara, ha rapidamente ottenuto riconoscimenti sia in Messico che a livello internazionale. Con il loro talento e la loro passione, i membri di Témari hanno conquistato il pubblico in numerosi concorsi nazionali, tra cui quelli di Jalisco e Chihuahua, e si sono esibiti in prestigiosi festival negli Stati Uniti e in Italia.

Un momento significativo della carriera del gruppo è stato nel 2017, quando hanno avuto l’onore di condividere il palco con il celebre Ballet Folkloristico de México di Amalia Hernández. Nel 2020, durante la pandemia, Témari ha vinto il primo posto nel Concorso di Talenti Virtuale Viva Voce in Italia, dimostrando ancora una volta la loro eccellenza artistica. Il gruppo ha inoltre lasciato un’impronta indelebile a Milano, realizzando il primo flashmob di danza folkloristica messicana nella storica cornice della Cattedrale del Duomo.

L’esibizione di Témari sarà un viaggio nel cuore pulsante del Messico, ricco di colori, danze energiche e costumi tradizionali, capaci di raccontare storie antiche e affascinanti. Questa serata offrirà agli spettatori un’opportunità unica per immergersi nella vibrante cultura messicana, offrendo un’esperienza sensoriale completa che celebra la tradizione e l’identità di un popolo.

Il Museo del Tessile di Busto Arsizio sarà il palcoscenico ideale per questo evento che permetterà di vivere la vera essenza del Messico. Una serata da non perdere per chi desidera scoprire e celebrare la bellezza delle tradizioni messicane.