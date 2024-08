In 500 a Villa Toeplitz per le stelle cadenti

La serata organizzata dalla Società Astronomica “G.V. Schiaparelli” a Villa Toeplitz ha richiamato più di 500 persone, arrivate per osservare le stelle cadenti nella notte tra il 12 e il 13 agosto ed ascoltare le spiegazioni scientifiche del presidente dell’associazione, professor Luca Molinari.

L’evento ha dato il via alle celebrazioni per il centenario della nascita di Salvatore Furia, scomparso il 12 agosto del 2010: fu proprio lui che sognò e costruì l’Osservatorio Astronomico sul Campo dei Fiori.

Unico neo di una bellissima iniziativa, molto partecipata e apprezzata, la mancanza di parcheggi intorno a Villa Toeplitz e le conseguenti multe che sono fioccate per chi, pur di mettersi col naso all’insù, ha lasciato la propria auto in sosta vietata.

Sono arrivate in redazione diverse segnalazioni e due lettere, che riportiamo di seguito, il cui senso è: «Evento bellissimo, ma perché non è stata pensata un’area di sosta o una navetta per permettere a tutti di godere in serenità della serata?». Chi parcheggia in sosta vietata si prende ovviamente le proprie responsabilità e ne pagherà le (salate) conseguenze, ma gli organizzatori dell’evento sono consci del problema: ieri sera l’affluenza è stata eccezionale e per il futuro verrà valutata l’ipotesi di una location alternativa che eviti il problema del parcheggio.