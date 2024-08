Infarto in strada a Busto, salvato dal defibrillatore dei carabinieri

Colpito da un arresto cardiocircolatorio in strada, mentre pedalava in bici, viene salvato dai carabinieri intervenuti prontamente con defibrillatore.

È successo nella mattinata di domenica 4 agosto 2024, verso le undici: i passanti hanno segnalato che in viale Stelvio incrocio con Corso Italia c’era un uomo che, mentre transitava a bordo della propria bicicletta, era improvvisamente caduto e giaceva riverso a terra in condizioni di incoscienza.

Prontamente sopraggiunti in loco, i carabinieri di pattuglia in zona, dopo aver allertato il servizio sanitario tramite il Numero Unico di Emergenza 112, sono corsi alla locale caserma, poco distante dal luogo dell’evento, per prelevare il defibrillatore semiautomatico.

Dopo le prime manovre operate dai militari è poi intervenuto il personale medico: l’uomo – 62 anni – è stato trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Busto Arsizio, ma non è più in pericolo di vita.