La scritta “Txai” in via Sacco scatena polemiche e sfottò. “Solo chi non lavora non sbaglia”

La scritta “Txai” riprodotta per errore nel rifacimento della segnaletica stradale in via Sacco davanti al Comune di Varese ha fatto il giro di tutti i social, scatenando giudizi politici, accuse e commenti non sempre rispettosi. L’intervento di Luca Piazza coordinatore del consiglio di quartiere n.5 (Biumo-Centro-Brunella) prova a riportare tutti a una riflessione di buon senso rispetto a chi lavora perché solo chi non lavora non sbaglia.

Come coordinatore del Consiglio di Quartiere n.5 (Biumo-Centro-Brunella) mi sento di rilasciare una dichiarazione riguardante la foto della scritta TXAI di via Sacco che è stata bellamente sbeffeggiata sui Social Network. Innanzitutto voglio esprimere solidarietà e ringraziare chi in questo momento lavora per noi per migliorare la città, soprattutto a temperature alte come in questa stagione. L’immagine in questione ha già fatto il giro del web e già ne è diventata una barzelletta e questo lo trovo davvero irrispettoso: ho letto commenti di ironia a filo razzista , soprattutto nei confronti delle persone asiatiche e personalmente non ne vedo il motivo. Ho letto inoltre parole molto forti e di odio contro l’Amministrazione Comunale, che a mio parere non c’entra assolutamente nulla con l’accaduto. Inoltre ho letto commenti ironici contro le persone con dislessia, sottolineandone la stupidità che, de facto, parlando di queste persone, non esiste. Insomma, io chiedo quindi un po’ di rispetto per le persone che lavorano per noi e che gli errori possono capitare, del resto siamo esseri umani.

Grazie per la vostra comprensione e a voi l’augurio di un buon lavoro, affinché la giusta informazione sia sempre garantita. Luca Piazza Coordinatore del Consiglio di Quartiere n.5 (Biumo-Centro-Brunella)