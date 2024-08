L’ultimo saluto a Bruno Bartoli, il Babbo Natale di Somma Lombardo

Si sono svolte questa mattina, martedì, alle ore 10.30 nella chiesa di San Rocco di Somma Lombardo le esequie di Bruno Bartoli scomparso dopo una lunga malattia lo scorso venerdì 16 agosto.

Uomo attivo nella Pro Loco sommese è stato l’ideatore della “cena medievale”, “Cià ca giugum” e soprattutto era l’immancabile babbo Natale durante i mercatini di Natale, facendo gioire tanti bambini. La Pro Loco ha voluto ricordarlo con un saluto commovente sulla pagina Facebook:

«Il nostro caro amico Bruno ci ha lasciati in modo così improvviso, nonostante la sua lunga malattia. In pro loco è stato sempre un gran lavoratore, un appassionato della sua città, un sognatore…abbiamo ancora nelle orecchie la sua instancabile richiesta per l’apertura di un ufficio turistico a Somma e il suo entusiasmo per una manifestazione a cui teneva tantissimo e di cui è stato ideatore e promotore: il Ciá Ca Giugum. Non dimenticheremo mai la sua passione per l’organizzazione della Cena Medievale che ha portato alla nostra Città prestigio e al nostro Castello lustro e onore. È stato il nostro Babbo Natale e con i bambini aveva sempre una dolcezza smisurata. Ora ci mancherà e sentiremo la mancanza delle sue parole sempre buone per tutti. Ciao Bruno, saluta Giampaolo e lassù non discutete troppo. Un abbraccio dai tuoi amici prolochiani».

Pro Loco Somma farà una donazione, in onore e ricordo di Bruno Bartoli, all’associazione AIL, Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma di cui Bruno era socio sostenitore e volontario.