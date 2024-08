Per le strade di Varese arriva il pullman marchiato Sacro Monte: potenziati i collegamenti con il borgo la domenica

È in arrivo sulle strade varesine un bus per la promozione turistica del Sacro Monte di Varese: un mezzo della linea pubblica sarà infatti vestito con la grafica dedicata al patrimonio UNESCO, con l’obiettivo di favorire la fruizione sostenibile del borgo attraverso i mezzi pubblici.

Il potenziamento dei collegamenti con il Sacro Monte

A partire da domenica 4 agosto, per tutto il periodo estivo fino al 1 settembre, viene inoltre potenziato il trasporto pubblico per il Sacro Monte. Tutte le domeniche e i festivi la linea C effettuerà una deviazione passando in zona Stadio, sostando alla fermata in via Manin, all’angolo con via Valverde, di fronte al Palasport.

Un servizio che permette di utilizzare l’ampio parcheggio in area Stadio per poi proseguire con il mezzo pubblico. Dalle ore 13 alle 19 ogni ogni 30 minuti sarà quindi possibile prendere il bus per il Sacro Monte e con arrivo alla stazione Vellone della funicolare.

Chi desidera percorrere la Via Sacra a piedi, potrà scendere in piazzale Montanari/Prima Cappella, prima della galleria. Per il ritorno tutte le corse partiranno ogni 30 minuti dalla Stazione di valle della Funicolare dalle ore 13.15 alle ore 19.15.

Tutti i collegamenti e quelli per la festa della montagna

Il 15 agosto, per la Festa della montagna, il trasporto sarà infatti già attivo a partire dalle ore 9.00. Fino al 31 agosto dal lunedì al mercoledì, tutte le corse della linea C raggiungono piazzale Pogliaghi, in cima Sacro Monte. Al giovedì, venerdì, sabato e domenica, le corse della linea C, ogni 20 minuti nei giorni feriali, ogni 30 minuti nei giorni festivi, raggiungono la stazione Vellone per garantire l’interscambio con la funicolare, attiva dalle 10.00 alle 19.10.

I commenti

«Un bus completamente dedicato al Sacro Monte e che girerà per le strade della nostra città – spiega la vicensindaca Ivana Perusin – l’intento è quello di promuovere il borgo e favorirne al tempo stesso una fruizione più sostenibile».

«Come ogni anno viene potenziato nel periodo estivo il trasporto pubblico per il bene UNESCO – aggiunge l’assessore alla mobilità Andrea Civati – con collegamenti diretti alla funicolare nei giorni festivi e con corse aggiuntive sin dal mattino in occasione della Festa della montagna».