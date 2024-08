Non ci sono più treni per tornare a Saronno, giovanissimi rubano uno scooter a Como

La Polizia di Stato, ieri notte, ha denunciato per furto in concorso due saronnesi di 15 e 17 anni, identificandone un terzo rintracciato successivamente, per aver rubato in zona Camerlata/Varesina uno scooter dal cortile condominiale di un palazzo.

Verso le 4 della scorsa notte, le volanti sono intervenute in zona via Varesina in quanto al 112 NUE, erano stati segnalati tre ragazzi intenti ad armeggiare vicino ad uno scooter. L’arrivo improvviso delle auto della Polizia ha provocato la fuga dei tre in direzione via Paoli, lasciando sul posto il motorino.

Sono bastati pochi istanti perché gli agenti rintracciassero due dei tre ragazzi che, fermati, sono stati identificati. Da una prima ispezione su di loro, precisamente negli indumenti intimi del 17enne è stato trovato un coltello a serramanico e mentre proseguivano le ricerche del terzo soggetto che nel frattempo si era dileguato, i due sono stati accompagnati in Questura.

Una seconda volante nel frattempo ha raccolto la testimonianza di un cittadino – che svegliato dai rumori aveva visto tutta la scena dal balcone della sua abitazione e aveva allertato il 112 – raccogliendo nel contempo le esatte descrizioni fisiche e l’abbigliamento dei tre ragazzi. E’ stato rintracciato quindi il proprietario del motorino, residente in via varesina, che non si era accorto del furto e al quale gli agenti hanno riconsegnato il mezzo.

In Questura nel frattempo, i due minorenni sono stati identificati, denunciati in stato di libertà per furto in concorso e riaffidati ai genitori, fatti arrivare a Como per riprendersi i propri figli.

La medesima sorte è toccata al terzo soggetto, solo successivamente rintracciato e denunciato per lo stesso reato.