Oltre duecento partecipanti alla decima cicloscalata “Tre Croci”al Campo dei Fiori

(Foto Roberto Bof – Sestero)

Si è svolto questa mattina, sabato 10 agosto, la sua nona edizione la cicloscalata “Tre Croci” voluta dal Gruppo Alpini Varese e Sestero nell’ambito della Festa della Montagna.

Un compleanno con 205 partecipanti a sottolineare quanto questo evento agostano a scopo benefico sia entrato nel cuore degli sportivi.

Non importa il tempo di percorrenza di ogni singolo partecipante, nel tratto dal bivio di Velate al Campo dei Fiori, in quanto non è prevista una classifica di merito, ma l’importante è poter affermare : “ io c’ero”. I riconoscimenti sono per i gruppi che hanno aderito con il maggior numero di iscritti, su tutti il team Amici di Varese che ha preceduto il team Funtos Bike.

Gli Alpini hanno accolto con il consueto buonumore e il sorriso tutti gli intervenuti e già si pensa all’edizione del decennale.