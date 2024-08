Padre Georg apre gli eventi della festa patronale al Sacro Monte di Varese

Decine di persone hanno partecipato alla recita del rosario lungo la via delle Cappelle presieduto da Monsignor Georg Gänswein, Nunzio Apostolico nei Paesi Baltici. Si tratta di “padre Georg”, Segretario particolare di Papa Benedetto XVI. Hanno così preso il via gli eventi della Festa Patronale della Beata Vergine Maria Assunta.

Galleria fotografica Rosario lungo la via delle cappelle dl Sacro Monte presieduto da Monsignor Greog 4 di 6

Al termine della processione Monsignor Georg ha officiato la messa sulla terrazza del Mosè domani presiederà anche quella delle 16.30.

In occasione dei festeggiamenti ci sarà un momento per salutare il vicario Parrocchiale, don Agostino Ferrario, che da settembre assumerà il ruolo di vicario presso la Chiesa di San Giuseppe a Varese. Alle 11 di domani ferragosto ci sarà anche la Santa Messa in occasione del 50° di Ordinazione di Monsignor Erminio Villa, già arciprete del Sacro Monte