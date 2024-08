Per Terra e Laghi lo spettacolo “Cuordiferro” a Craveggia

In scena Michele Comite e Caterina Rebl per lo spettacolo del festival teatrale itinerante

Con Michele Comite e Caterina Rebl

Regia Michele Comite

Cuordiferro è la storia di un brigante che terrorizza gli abitanti della città di Roccaverde. Nessuno riesce a catturarlo nonostante su di lui penda una ricca ricompensa per la cattura. Un giorno il brigante viene visto da Fragolino, un bambino povero che è costretto a lavorare per poter vivere. Per paura di essere scoperto Cuordiferro decide di rapirlo e di farne un suo servo.

Tra loro nasce una grande amicizia, che spingerà il brigante a costituirsi per regalare la taglia al suo giovane amico. Fragolino non vuole abbandonare Courdiferro e decide così di presentarsi in tribunale per difendere il brigante ma la sua difesa non sarà così semplice perché dovrà fare i conti con un giudice molto, ma molto severo.

Un lavoro che si svolge attraverso diverse tecniche teatrali, dal teatro di figura a quello di narrazione, per un risultato di alta poesia performativa.