Pianoforti e vestiti in strada. Musica e saldi per portare clienti ai negozi di Busto Arsizio

Il fine settimana del 6, 7 e 8 settembre sarà contraddistinto da due iniziative, che avranno lo scopo di valorizzare il commercio cittadino al termine del periodo dei saldi e di riaccendere i fari sulla stagione culturale che sta per entrare nel vivo con una serie di iniziative importanti, tra cui BustoFolk in programma dal 12 al 15 settembre, il BA Film Festival (28 settembre – 5 ottobre), Eventi in Jazz (12 ottobre – 15 novembre).

“Un week end molto ricco di iniziative: torna la festa del commercio istituita nel 2020 con lo Sbaracco come focus e riproponiamo Suonami! che ha avuto un riscontro molto significativo a febbraio: un’iniziativa che ci permetterà di avvicinare la musica a tutti e di promuovere i festival culturali dei prossimi mesi – ha affermato la vicesindaco e assessore alla Cultura e Sviluppo Economico Manuela Maffioli -. Quattro pianoforti saranno in centro, due nei quartieri di Sacconago e San Michele: come già da qualche tempo, seguendo il principio di rotazione, cerchiamo di portare la cultura a tutti i segmenti, anche geograficamente intesi, della città, facendo sentire gli abitanti dei quartieri co-protagonisti senza doversi spostare verso il centro”.

SUONAMI!

L’iniziativa, ideata dall’Associazione Cieli Vibranti di Brescia e realizzata in collaborazione con il Distretto Urbano del Commercio, prevede la collocazione di sei pianoforti verticali decorati in alcuni spazi della Città che saranno a disposizione di tutti, passanti, curiosi e appassionati per colorare di musica il paesaggio urbano, indipendentemente dalla preparazione tecnica di chi li vorrà suonare. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa, dopo la prima andata in scena nel mese di febbraio che ha avuto un gran successo di pubblico. Lo dimostrano i dati di accesso al centro, resi noti dal presidente di Ascom Rudy Collini: “nel week end di fine febbraio in cui si è svolta la prima edizione di Suonami! abbiamo registrato un aumento del 17% delle presenze rispetto ai fine settimana precedenti. Rispetto alle provenienze, il sistema ha evidenziato che il 38% dei passanti era di Busto, il resto arrivava da fuori città”.

I pianoforti saranno posizionati il 6 e il 7 settembre dalle 10 alle 19 in via Milano angolo via San Gregorio, in via Daniele Crespi, in via Bonsignori, in piazza Santa Maria angolo vicolo dell’Assunta e in piazza della Chiesa vecchia a Sacconago e in piazza san Michele. Dunque non solo in centro, ma anche nei quartieri: l’anno scorso a Beata Giuliana e S. Edoardo, quest’anno a Sacconago e San Michele. Sacconago e Beata Giuliana faranno da sfondo anche a due concerti di Busto Folk. Gli studenti delle scuole di musica e degli istituti scolastici cittadini a indirizzo musicale sono invitati a non perdere l’opportunità di mettersi alla prova suonando per i passanti nelle vie della città. L’auspicio è che ci sia una grande partecipazione, anche di semplici appassionati.

LA FESTA DEL COMMERCIO

Dal 6 all’8 settembre torna la Festa del Commercio, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino, Ascom, Distretto del Commercio, con il tradizionale Sbaracco.

I commercianti del centro proporranno i loro prodotti, a prezzi scontati, su stand o piccoli banchi fuori dai negozi, offrendo un’esperienza di shopping piacevole e divertente, ulteriormente valorizzata dalla musica che proverrà dai pianoforti di Suonami!

Lo Sbaracco si propone di sostenere il settore del commercio e di offrire ai consumatori l’opportunità di acquistare, in presenza e a prezzi vantaggiosi, una vasta selezione di articoli, tra cui abbigliamento, accessori, prodotti per la casa e molto altro.

Lo Sbaracco concluderà il periodo dei saldi e anticiperà le proposte della nuova stagione.

Come evidenziato dalla presidente del Comitato Commercianti Centro Cittadino Sarah Leoni e dalla consigliera Laura Tosi, sabato 7 settembre torna anche l’appuntamento del il mercatino dell’usato dei bambini, ideato dal Comitato Commercianti Centro Cittadino per far divertire i bambini che potranno scambiarsi i loro giocattoli usati (iscrizioni sul sito https://www.comitatocommercianticentrocittadino.it/eventi/)

“Il tutto rientra nel disegno più grande di consolidare, tramite diversi fattori, la capacità della città di attrarre e trattenere: un obiettivo che si può raggiungere solo attraverso un sistema, il sistema città, che vede lavorare insieme Amministrazione, commercianti, associazioni ,affinché quella che è una vocazione diventi una realtà solida” ha concluso la vicesindaco.

Alla presentazione ha partecipato anche Stefano Moretti per l’Associazione Commercianti & Artigiani di Sacconago.