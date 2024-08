Resta il caldo, e arrivano i temporali sulla provincia di Varese

Caldo e sole, sì. Aria di stabilità fuori dalla finestra a causa dell’anticiclone, che ogni tanto però cede, e allora bisogna attendersi quello che ai tempi delle stagioni era nei calendari contraddistinto come il periodo dei temporali. E così sarà per i prossimi giorni sui cieli della provincia di Varese.

C’è sì l’anticiclone africano, quella grande bolla d’aria calda che si estende sul Mediterraneo, ma dal Centro geofisico prealpino fanno sapere che «una perturbazione atlantica toccherà marginalmente le Alpi mercoledì con temporaneo aumento della tendenza temporalesca».

Dunque per lunedì non cambierà molto sul fronte meteo rispeto ai giorninprecedenti, con giornate molto calde e afose, cieli tersi salvo qualche velatura «con annuvolamenti cumuliformi sui rilievi che potrebbero portare qualche temporale isolato in montagna nel pomeriggio», nella giornata di martedì.

Nei giorni a venire, potrebbero dunque arrivare i temporali. Mercoledì 7 si parla di una giornata soleggiata, calda e afosa quando nel pomeriggio il clima sarà più instabile con aumento della tendenza temporalesca su Alpi e Prealpi. Giovedì 8 invece altri temporali in agguato ma legati al calore, con massime di 32/35°.