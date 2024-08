Riaperta la Coop di Tradate: più ecologica e moderna con il format superstore

Dopo alcune settimane di chiusura per ristrutturare il punto vendita, il 22 agosto ha riaperto al pubblico la Coop di Tradate, che si presenta ora con spazi completamente rinnovati e con il format “superstore” ideato da Nova Coop.

Con un investimento da 3,5 milioni di euro, si è proceduto ad un cambio di look per la maggior parte degli spazi ma anche ad un intervento di efficientamento energetico con la sostituzione della centrale energetica alimentata in parte da pannelli fotovoltaici e con il passaggio da vecchi impianti frigoriferi a modelli di nuova generazione che usano come fluido refrigerante l’anidride carbonica, con un risparmio dei consumi stimato intorno al 15%.

«A Tradate abbiamo realizzato un’importante operazione di aggiornamento del nostro punto vendita per renderlo più ecologico, energeticamente efficiente ed adeguarlo al format superstore che abbiamo sviluppato per le nostre superfici di vendita di medie dimensioni – spiega Fabio Lischetti, direttore vendite di Nova Coop – Nel superstore i nostri oltre 7 mila soci e tutti i clienti possono trovare un negozio di facile e rapida fruibilità, che permette di fare una spesa intuitiva e non stressante nonostante presenti un’elevata profondità di assortimento nell’alimentare, abbinata a un presidio importante del non alimentare»

Aderendo ai principi dell’economica circolare, elettrodomestici e arredi dismessi con la ristrutturazione non sono stati smaltiti ma donati ad associazioni del terzo settore con cui Nova Coop abitualmente già collabora sui temi della lotta allo spreco alimentare e hanno trovato nuova utilità presso La Casa della Città Solidale di Tradate, per contribuire allo sviluppo dei numerosi progetti di solidarietà alimentare che l’associazione di promozione sociale realizza in favore delle comunità del territorio. Tra le attrezzature donate figurano frigoriferi industriali, forni, scaffalature, armadi e scrivanie da ufficio.

Infine nel nuovo superstore sono state inserite in organico 10 nuove persone, per offrire una copertura ancora migliore di tutti i reparti e servizi proposti.

Il negozio continua ad osservare gli orari di apertura abituali: 8.30-20 dal lunedì al sabato e la domenica 9-19.30.