Ripristino della strada a Biviglione, il Comune di Luino rassicura: “Non siamo con le mani in mano”

Il Comune di Luino risponde alle preoccupazioni riguardanti la frazione di Biviglione, dove uno smottamento avvenuto ad aprile ha bloccato la strada principale. Dopo le sollecitazioni del capogruppo di “Azione Civica per Luino e Frazioni” Furio Artoni, il sindaco ha voluto chiarire la posizione dell’amministrazione, che già a luglio ha affidato i lavori per la messa in sicurezza della strada.

«Non siamo con le mani in mano – ha tenuto a sottolineare il primo cittadino -. L’amministrazione e l’assessore ai servizi sociali sono ben consapevoli della situazione degli abitanti della frazione, che sono stati incontrati a più riprese, specialmente alcuni di loro con esigenze particolari».

Il ripristino delle attuali criticità «non dipende solamente dai tecnici del Comune di Luino – aggiunge Bianchi -, ed è imposto dal reale stato della situazione e della progettazione».