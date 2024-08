Tre serate di grande musica tra Busto Arsizio e Legnano con JAZZaltro

Sono tre gli appuntamenti all’insegna della musica di qualità in programma nella seconda metà di agosto, tra le province di Varese e Milano, che fanno parte del cartellone di JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 promuove le musiche del mondo, dal jazz al folk, dal blues al tango, dalla world allo swing, coinvolgendo artisti di primo piano della scena italiana e internazionale, lungo l’asse della Strada del Sempione e del fiume Olona.

Si parte giovedì 22 agosto a Busto Arsizio (Va): la meravigliosa Villa Ottolini Tosi ospiterà il concerto del Francesco Pinetti International Trio feat. Tomohiro Yahiro (via Alessandro Volta 4; ore 21, ingresso libero con libera donazione), organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Questo gruppo riunisce quattro formidabili musicisti di tre diversi Paesi: l’Italia, l’Argentina e il Giappone. Il vibrafonista Francesco Pinetti e il sassofonista Guido Bombardieri sono tra le più alte espressioni nazionali del jazz contemporaneo: il primo è anche l’ideatore di questo progetto, mentre il secondo, come ben sanno gli appassionati di jazz, è dotato di una tecnica prodigiosa e di una espressività fuori dall’ordinario. Carlos Buschini è un contrabbassista argentino che, oltre a collaborare con musicisti che hanno fatto la storia del folklore latinoamericano, è stato componente storico del mitico Tango Negro del compianto ed immenso Juan Carlos Caceres. Inoltre ha dato vita ai Cordoba Reunion e ai Gaia Cuatro, due formazioni molto apprezzate nel panorama mondiale del jazz e della world music. Dotato di una personalità estrosa e spiccata, Tomohiro Yahiro è uno dei più stimati percussionisti del Sol Levante e con i suoi strumenti genera una moltitudine di suoni che incantano il pubblico.

Sabato 24 agosto, al Castello Visconteo di Legnano (Mi), sarà invece di scena l’Infinity World Quartet (ore 21; ingresso libero con libera donazione), composto da Michele Fazio (pianoforte), Aska Maret Kaneko (voce e violino), Fausto Beccalossi (fisarmonica) e, di nuovo, Carlos Buschini (qui al basso acustico): un gruppo di spessore internazionale, composto da quattro protagonisti della scena contemporanea mondiale, che proporrà, per lo più, i brani di “Infinity”, l’ultimo album di Michele Fazio (pubblicato dall’etichetta Abeat Records) nel quale si fondono culture musicali lontane e in cui convivono felicemente jazz, echi di folklore sudamericano, sonorità di grande suggestione ma non solo. Musica di rara eleganza, che arriva sempre diritta al cuore e che mescola elementi etnici a liricità e melodia. Michele Fazio, pianista e compositore dal tocco inconfondibile, è noto anche per le collaborazioni con il regista Sergio Rubini, per il quale ha firmato le colonne sonore di diversi film. Aska Kaneko Maret è una virtuosa del violino, dotata di abilità tecniche ed espressive non comuni. Ospite in questo progetto, Fausto Beccalossi è considerato uno dei massimi specialisti del suo strumento e, nel corso della sua brillante carriera, ha collaborato e registrato dischi con alcuni fra i migliori jazzisti a livello internazionale, tra i quali Al Di Meola, Kenny Wheeler e Gonzalo Rubalcaba, ma anche Enrico Rava, Paolo Fresu e Gabriele Mirabassi.