Tutto esaurito per il cinema estivo a Villa Calcaterra

Il cinema sotto le stelle piace e molto. Lo conferma il “tutto esaurito” registrato nelle prime due sere di proiezione ospitate nel giardino di Villa Calcaterra (via Magenta 70). Curati dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inseriti nella rassegna BA Estate, promossa dall’amministrazione comunale, gli appuntamenti attirano sempre un pubblico affezionato e numeroso, al punto che è stato necessario aumentare il numero di sedie per far accomodare tutti gli spettatori.

Cinque i film programmati per il mese di agosto, con ingresso libero e inizio alle ore 21.30 (anticipato rispetto al mese di luglio).

Domani, 3 agosto, verrà proposto Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, una storia, interpretata tra gli altri da Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy, sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare. Atmosfere più scanzonate, il 10 agosto con Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimodesiderio, lungometraggio di animazione diretto da Joel Crawford. Resosi conto che le sue leggendarie imprese hanno ridotto le sue nove vite a una sola, il celebre felino parte per una folle avventura alla ricerca della magica stella del desiderio. Scordato di Rocco Papaleo, regista e interprete, in calendario il 17 agosto, racconta invece la vicenda di Orlando, mite accordatore di pianoforti tormentato da dolori alla schiena, e l’incontro con un’affascinante fisioterapista che gli diagnostica una contrattura “emotiva”. L’appuntamento del 24 agosto porta la firma di Pupi Avati; il suo La quattordicesima domenica del tempo ordinario segue le vite di 3 amici nella Bologna degli anni ‘70, ritrovandoli decenni dopo, per indagare su come sono cambiati i loro rapporti e i loro sogni. Finale di stagione, il 31 agosto, all’insegna del romanticismo, con la commedia Io e mio fratello di Luca Lucini. Protagonista è Sofia, che decide di tornare a casa, in Calabria, quando si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita. Ma il suo ritorno romperà ogni equilibrio, in un susseguirsi di situazioni tragicomiche.

«La rassegna cinematografica estiva si conferma un punto di forza nell’ambito dell’offerta culturale, non solo per la programmazione estiva, di cui peraltro costituisce un’occasione che va ben oltre il mero svago nelle calde sere d’estate – dichiara la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. La levatura dei titoli proposti, grazie alla competenza dell’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, la programmazione puntuale e la grande risposta di pubblico rendono questo appuntamento uno dei pilastri su cui si basa il nostro “Sistema Cinema”, che vede la propria vetrina regina nel BAFilmFestival, ma che si nutre tutto l’anno di eventi, passione, competenze e contenuti e, a propria volta, nutre e soddisfa il desiderio di cinema mai sopito e per fortuna mai pago della nostra città e di tanto pubblico che anche per questo la raggiunge da fuori».