Ubriaco aggredisce un passante a calci, pugni e colpi di bottiglia davanti al Municipio di Saronno

Momenti concitati questa mattina davanti al Municipio di Saronno, dove gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per fermare un uomo che aveva aggredito un passante, apparentemente senza alcun motivo.

Erano circa le 9.30 quando la Polizia locale è stata allertata da alcuni dipendenti comunali che udivano urla davanti al Comune. Gli agenti di Polizia sono intervenuti per capire cosa stesse succedendo e sul lato di via Milano hanno trovato uno straniero regolare di 42 anni che aveva poco prima aggredito un passante senza motivo se non il suo stato di alterazione dovuto all’alcol. Testimoni hanno riferito di calci, pugni e persino una bottigliata in testa al povero malcapitato.

L’aggressore è stato fermato e portato negli uffici del Comando dove è stato identificato e denunciato per percosse e resistenza a Pubblico ufficiale. E’ stato inoltre, sanzionato per ubriachezza molesta e per violazione di Daspo urbano.