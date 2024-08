Una torta di compleanno per la festa di Bizzozero che compie 50 anni

E’ una ricorrenza speciale quest’anno per la festa di Bizzozero, che dal primo a Ferragosto tutti gli anni anima pranzi, cene e serate del popolare rione di Varese e non solo, rallegrando il periodo più caldo e spesso solitario dell’estate.

Quest’anno infatti la festa, e più precisamente il Club Bizzozero che l’organizza, compie 50 anni di vita: è nata infatti nel 1974 da un piccolo gruppo di tifosi bizzozeresi del Varese Calcio che, di ritorno da una trasferta, dette vita al “Club Varese sez. Bigiogiar” decidendo poi di ritrovarsi, in vista del campionato seguente, a pranzare insieme in occasione del Ferragosto dietro all’allora supermercato GS di Bizzozero.

Nacque con molta semplicità quindi l’idea di organizzare una piccola festa campestre a scopo benefico da svolgersi ogni anno nei giorni del Ferragosto, manifestazione da allora ripetuta fino al 2000 sotto la gestione del Club. Negli anni successivi il sodalizio assunse la denominazione di Associazione Club Bizzozero onlus, per poi passare all’attuale Associazione Club Bizzozero continuando ad organizzare la Festa e tenendo sempre fede allo scopo prioritario dell’associazione di devolvere in beneficenza gli utili dell’iniziativa. Il Club Bizzozero, moderna evoluzione del “Club Varese sez. Bigiogiar”, raccoglie oggi circa 230 soci, con una netta prevalenza di bizzozeresi.

Con il nome anche le finalità del sodalizio sono mutate, i nuovi obiettivi che il Club Bizzozero si pone sono quelli di animare la vita rionale e nel contempo raccogliere fondi per varie Associazioni Assistenziali; per questo è da ormai diversi anni che si organizzano manifestazioni folcloristiche locali, tra le quali ha assunto particolare rilevanza proprio la “Festa di Ferragosto”.

La manifestazione di quest’anno celebra i suoi primi 50 anni, ma la formula rimane invariata: ricco banco gastronomico sia a pranzo (una manna per chi lavora ad agosto, mentre molti locali sono in ferie) che a cena, con menù personalizzato ogni giorno. Ma anche tanta musica popolare la sera – e spesso con nomi di grande richiamo, come l‘orchestra spettacolo Castellina Pasi, protagonista negli anni scorsi – con accesso libero alla pista da ballo che sta in un luogo tanto richiesto quanto “segreto”: cioè nel giardino comunale attrezzato di largo Gajard, l’area verde dietro al supermercato Carrefour di largo Gajard a Bizzozero.

Il ricavato, da sempre, va in beneficenza: e l’edizione 2023 ha portato ad elargire circa 50.000 euro a enti ed associazioni del territorio, di cui 30.000 euro alla terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale Del Ponte. Una formula che risulta particolarmente amata dai varesini, che in decine di migliaia ogni anno accorronno all’appuntamento: per mangiare, ballare e fare del bene.

Per celebrare l’importante anniversario gli organizzatori hanno così deciso di prevedere un momento speciale domenica 4 agosto: al termine del pranzo sarà infatti offerta una “torta di compleanno” della festa e saranno ringraziati i volontari sia attuali che del passato, che con la loro passione tanto hanno contribuito al successo della manifestazione.

IL PROGRAMMA DELL’INTERA MANIFESTAZIONE

L’edizione 2024 avrà inizio la sera di giovedì 1° agosto per concludersi venerdì 16.

Tre le serate con un menù speciale: domenica 4 agosto, Cena tipica lombarda; martedì 6 agosto, Hamburger e patatine e domenica 11 agosto, Cena tipica valtellinese, mentre ad arricchire l’abituale menù serale, giovedì 1° agosto ci saranno i Pizzoccheri, mercoledì 7 agosto il Risotto ai funghi porcini e sabato 10 agosto la Polenta con il brasato.

Sul fronte musicale di particolare rilevanza le serate di giovedì 8 agosto con l’esibizione dell’orchestra spettacolo Marco e il Clan e martedì 13 agosto quando sul palco bizzozerese salirà Matteo Bensi con la sua orchestra spettacolo. Martedì 6 agosto serata speciale dedicata ai giovani con una band tributo “Max Pezzali – 883”.

Qui sotto, la locandina dell’intero programma