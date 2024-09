A Cardano al Campo una giornata di formazione sulla gestione delle epilessie

Il 5 ottobre si terrà un Convegno dal titolo “Dal bambino all’adulto: il ruolo del CRE nella gestione delle epilessie”; location dell’incontro l’Hotel Cavalieri della Corona di Cardano al Campo.

Una giornata di formazione, pensata per i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta del territorio, che tratterà argomenti quali la diagnosi delle epilessie, il ruolo della video EEG nelle diagnosi e quello dell’holter EEG e della Polisonnografia, l’importante funzione rivestita dal neuroimaging nell’ambito diagnostico delle epilessie, passando per tematiche quali la gestione delle epilessie rare e complesse e le risposte del CRE di Gallarate ai bisogni della persona affetta da questa patologia.

Prenderanno parte al Convegno numerosi professionisti di ASST Valle Olona quali la dottoressa Elisabetta Dalla Valle, referente del Centro Regionale Epilessia, la dottoressa Silvia Villa, la Neuroradiologa dottoressa Claudia Godi, il dottor Nicola Romano, i Tecnici di Neurofisiopatologia Giovanna Giudizioso e Daniela Cantisani.

I lavori cominceranno con i saluti del Direttore Sanitario, dott. Stefano Schieppati, e saranno moderati dal dott. Isidoro La Spina, Direttore del Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative e dell’U.O. di Neurologia di Gallarate e dalla dott.ssa Simonetta Cherubini, Direttrice del Dipartimento Materno Infantile di ASST Valle Olona.

Si segnala che, oltre agli specialisti aziendali, parteciperanno anche il Prof. Pasquale Striano e la dott.ssa Anna Bellini, epilettologi di riferimento nel panorama italiano, e la dott.ssa Katia Santoro, rappresentante dell’associazione delle famiglie LGS Italia.

L’Ambulatorio Epilessia del Presidio Ospedaliero di Gallarate ha acquisito l’accreditamento a Centro Regionale negli anni Ottanta del secolo scorso, ma la sua attività era già iniziata nel decennio precedente.

Attualmente si avvale della presenza di 2 medici neurologi dedicati, esperti di epilettologia ed elettroencefalografia (dr.ssa Elisabetta Dalla Valle – referente del centro dal 2020 – e la dr.ssa Silvia Villa) e 4 tecnici di neurofisiopatologia che, sui presidi Ospedalieri di Gallarate e Busto Arsizio, eseguono prestazioni neurofisiologiche come EEG basali, EEG dopo privazione di sonno, Videoregistrazione EEG e Poligrafica, EEG dinamici di 12-24-48 ore, oltre al personale amministrativo e paramedico.

Attualmente, il centro ha in carico oltre 2000 pazienti adulti e 200 pazienti in età evolutiva.

Il numero di pazienti appartenenti a quest’ultima fascia di età sta aumentando nel corso degli anni, anche per la crescente domanda presente nel nostro territorio. Per cercare di rispondere in maniera sempre più adeguata a questo bisogno, negli ultimi mesi è stato istituito, nel Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, un ambulatorio dedicato all’epilessia in età pediatrica.

L’evento in programma il prossimo 5 ottobre si propone di condividere con i colleghi del territorio (pediatri, neuropsichiatri infantili, medici di medicina generale) le attività del centro, la sua organizzazione e la modalità di presa in carico.