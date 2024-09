A Palazzo Marliani Cicogna la mostra di Busto Photo Contest

Anche quest’anno torna puntuale la mostra del Busto Arsizio Photo Contest, edizione 2023, ospitata nelle magnifiche sale di Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arsizio, nel cuore della città. (foto di copertina di Massimo Oppedisano)

Il Busto Arsizio Photo Contest è un Contest Fotografico nato da un’idea di Andreella Photo nel 2018, per proporre un evento culturale in grado di fondere la passione della fotografia e la promozione del territorio di Busto Arsizio, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.

«Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con gli sguardi sulla nostra città, il momento, l’occasione in cui Busto si rivela, lasciandosi spiare oltre ogni apparenza e offrendosi all’indagine visiva e narrativa degli appassionati di fotografia che, ogni anno sempre più numerosi, partecipano a questo concorso. Una finestra attesa, realizzata grazie al lavoro di Andreella Photo, a cui l’Amministrazione rinnova il proprio sostegno e offre la prestigiosa vetrina di Palazzo Marliani Cicogna» – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli.

L’edizione 2023 si è svolta l’11 e 12 novembre 2023 e ha coinvolto più di 170 fotoamatori, pronti a scattare e immortalare la città di Busto Arsizio seguendo i 4 temi proposti dalla direzione artistica del Concorso. Come ogni anno, i partecipanti hanno scattato con entusiasmo, creatività e fantasia seguendo i temi proposti, per poi sottoporre gli scatti alla giuria, composta da tre fotografi professionisti: Massimo Sestini, uno tra i più importanti fotoreporter al mondo e vincitore di un World Press Photo, Ibrahim Malla, fotografo siriano della Croce Rossa Internazionale, Gerardo Bonomo, tra i massimi esperti italiani di fotografia analogica ed argentina, e Simone Andreella, regista di Dia Sotto Le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali.

I vincitori dei quattro temi del Contest 2023 sono:

TEMA 1: Colori in movimento (in città): Giulio Montorio

TEMA 2: Dal basso all’alto, Mattia Reguzzoni

TEMA 3: Fantasia Urbana, ex aequo Umberto Zanoni e Gabriele Fabris

TEMA 4: Contrasti in Bianco e Nero, Giuliano Provino

La mostra sarà esposta a Palazzo Marliani Cicogna a Busto Arisizio dal 7 al 22 settembre a Busto Arsizio e si compone di una quarantina di immagini: le fotografie vincitrici, i secondi ed i terzi classificati e le fotografie con merito di menzione da parte dalla Giuria.

L’ingresso alla mostra è gratuito ed il museo è aperto nei seguenti orari: da martedì a giovedì 14.30 – 18.00 / Venerdì 9.30 – 13.00, 14.30 – 18.00 / Sabato 14.30 – 18.30 / Domenica 15.00 – 18.30 / Lunedì chiuso.

L’apertura della mostra è in programma sabato 7 settembre alle ore 19:00, con la premiazione dei vincitori dell’edizione 2023 dl Contest, dei secondi e terzi classificati e verranno svelate le date dell’edizione 2024 del BUSTO ARSIZIO PHOTO CONTEST.

“E’ sempre una grande soddisfazione vedere così tanti appassionati di fotografia cimentarsi in una due giorni di concorso per le strade della nostra città, alla ricerca dell’emozione e dello scatto perfetto. Grazie alla loro visione, possiamo vedere la nostra città, la nostra quotidianità con occhi diversi. Spesse volte i partecipanti fanno amicizia tra loro, collaborano, si aiutano, ed è per noi è una enorme soddisfazione vivere e condividere con loro la passione per la fotografia”, dichiara Sarah Leoni di Andreella Photo.