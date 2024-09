Alfa garantisce: l’acqua a Biandronno è potabile

L’acqua corrente a Biandronno è potabile e certificata. L’ultimo giudizio arriva da Alfa, il gestore dell’acquedotto, che ha monitorato nei giorni scorsi i parametri microbiologici dei campionamenti eseguiti in diversi punti della rete.

“I valori sono nella norma e nessun pericolo per la salute dei cittadini” assicura il gestore in una nota diffusa dall’amministrazione comunale.

Problemi erano stati rilevati nel corso della mattinata del 28 agosto scorso su indicazione di cittadini che segnalavano acqua torbida in uscita dai rubinetti di casa.

I tecnici di Alfa si erano immediatamente messi al lavoro, campionando l’acqua da analizzare, nei punti di prelievo utili per la rete rilevando alcune anomalie in alcune vie del paese. Erano quindi stati eseguiti gli interventi di pulizia straordinaria di una sorgente che, per le forti precipitazioni registrate una settimana fa, aveva immesso piccoli residui di materiale fangoso in parte della rete idrica comunale.

«Le analisi confermano, se mai ce ne fosse bisogno, che non c’è stato alcun allarme e che la qualità dell’acqua potabile della rete è sempre stata garantita» dice il sindaco Massimo Porotti.

«Abbiamo voluto eseguire ulteriori analisi, oltre a quelle che già effettuiamo normalmente. E questo a garanzia dei cittadini di Biandronno e degli altri utenti serviti dalla medesima fonte d’approvvigionamento» dicono da Alfa.