Aumenta la consegna di pacchi in provincia di Varese: più 68% in un anno

Primato nella consegna di pacchi in provincia di Varese nei primi sei mesi del 2024.

La tendenza, che è in crescita anche a livello nazionale, ha però visto nella provincia di Varese un incremento record del 68% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo risultato ha portato Varese al terzo posto tra le province lombarde e al 23° posto a livello nazionale.

Nella provincia di Varese, oltre 450 portalettere operano nei centri di distribuzione, coprendo ogni giorno tutte le località, dal capoluogo ai paesi di collina, dalle zone affacciate sui laghi fino ai comuni vicini al confine svizzero.

Nei primi sei mesi del 2024, Poste Italiane ha consegnato oltre 140 milioni di pacchi, con un incremento del 23,5% rispetto allo stesso periodo del 2023 e una crescita del 50% nei volumi gestiti dai portalettere. Oltre alla rete logistica tradizionale, Poste può contare sulla rete Punto Poste, composta da oltre 15.500 punti di ritiro e spedizione pacchi in tutta Italia. In provincia di Varese, sono 220 gli esercizi che aderiscono a questa rete.

Il centro logistico di Varese Belforte svolge un ruolo fondamentale nella gestione dello smistamento di posta e pacchi per l’intera provincia. Con un organico di 200 persone, tra cui 80 portalettere, coordina non solo le consegne in città ma anche il lavoro degli altri centri.