“Care signore, occhio alla borsa”: furto in pasticceria a Gazzada Schianno, l’esercente mette in guardia

Due che entrano, consumano, pagano. E rubano.

Tutto ripreso dalle telecamere di una nota pasticceria di Gazzada Schianno, in zona di frequente passaggio. Il fatto risale alla mattinata di giovedì. «Saranno state le 10.30», spiega la proprietaria che per senso civico oltre ad aver aiutato la cliente spaesata per il furto ha pure voluto raccontare l’accaduto. «Ho servito personalmente la persona che ha pagato, e che poi dalle immagini che abbiamo visionato, ha pure rubato la borsa di una cliente. Così, come se niente fosse. La signora ha commesso la leggerezza, se così si può chiamare, di mettere la borsa dietro la spalliera».

E il cliente, che evidentemente era a caccia di vittime, probabilmente assieme ad un complice, è entrato in azione.

Risultato: borsa sparita con soldi, documenti ed effetti personali; fatto sgradevole a tal punto che la diretta interessata, vittima del furto, ha sì denunciato, ma anche chiesto pubblicamente suoi social con un annuncio di poter riavere la borsa, un oggetto rettangolare di colore rosso, se non altro per recuperare i documenti.

«Non possiamo fare molto altro», ha concluso l’esercente che appunto intende lanciare un appello, un avvertimento: «Chiedo a tutte le signore di stare molto attente ai loro oggetti perché notiamo gente con sempre meno scrupoli a rubare ogni volta che si presenta l’occasione»