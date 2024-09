Da compagno di stanza ad aggressore, ancora gravi le condizioni dell’uomo accoltellato a Gallarate

Sono ancora gravi le condizioni dell’uomo accoltellato venerdì sera a Gallarate. Il 50enne è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel frattempo emergono i primi dettagli su come si sarebbe consumato questo tentato omicidio. I due, entrambi originari del Bangladesh e venditori ambulanti di rose, non solo vivevano nello stesso appartamento ma condividevano anche una piccola stanza. E sarebbero state proprio alcune dinamiche della convivenza in uno spazio ristretto ad innescare l’aggressione, iniziata da un litigio per futili motivi e poi degenerata fino alle coltellate.

L’aggressore, 37 anni, avrebbe provato ad allontanarsi dopo i fatti me è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato. Si aspetta nelle prossime ore il passaggio davanti al giudice per convalidarne l’arresto.

Il fatto si è verificato in una zona di Gallarate con alta concentrazione di cittadini asiatici, ma in generale tranquilla, ben lontana dagli eccessi e dagli episodi violenti della zona stazione. È comunque noto che nella zona tra via Mameli e via Fusinato ci sia un’attività di smistamento dei fiori che vengono portati a Gallarate per la vendita e proprio per questo intorno ci abitano vari venditori. Come le due persone all’origine di questa vicenda.