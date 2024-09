Estate 2024, numeri da record per la piscina sempre più protagonista dell’estate saronnese

Ancora una volta Saronno Servizi con la piscina di via Miola è stata una protagonista dell’estate saronnese. Anche nel 2024 si è confermato il successo della proposta dell’impianto, diventato un punto di riferimento per chi è rimasto in città: dai più piccoli che si sono goduti tutte le novità dello spray park agli adulti a caccia di un po’ di svago e attività sportiva.

La piscina si è migliorata ancora una volta con interventi mirati a creare un ambiente ancora più accogliente e funzionale. Il bordo vasca antiscivolo, il nuovissimo parco giochi spray park, i nuovi arredamenti del bar, eleganti e di alta qualità hanno contributo a creare un ambiente apprezzatissimo dai saronnesi come dimostrano i numeri.

Oltre 21 mila biglietti venduti a cui si sono aggiunti 350 ingressi a settimana per oratori e associazioni: più di 40.000 passaggi. Si aggiungono gli 800 abbonamenti di nuoto libero. Da non dimenticare gli apprezzatissimi corsi estivi: adulti nuoto, acqua fitness, bambini e acquaticità neonatale hanno visto i posti esauriti già dalle prime settimane.

Al successo dell’impianto natatorio ha contribuito un ampio spazio verde, la possibilità di affittare ombrellone e sdraio nella speciale area relax (che offre riservatezza e tranquillità). Al centro delle giornate in piscina ovviamente gli scivoli per bambini che hanno dato uno sprint in più ai pomeriggi delle famiglie.

Non solo sport, divertimento e relax l’impianto è anche stato il centro di tanti momenti di condivisione con il servizio del bar Stel che ha organizzate serate ed eventi a cui hanno partecipato anche tante associazioni.

«È stata ancora una volta un’estate da ricordare per tanti saronnesi grazie alla proposta di Saronno Servizi – conclude l’amministratore unico di Saronno Servizi dilettantistica Pietro Insinnamo – e questo grazie all’impegno del personale e alla struttura sempre più aderente alle richieste e con una grande attenzione per la manutenzione e la sostenibilità è un punto riferimento anche per il periodo estivo».