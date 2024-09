Il primo disco di Fabio Ilacqua, il papà di Occidentali’s Karma presenta: “Nove canzoni scritte per me”

Fabio Ilacqua presenta il suo primo album. Si intitola Passo _01 , uscirà l’11 ottobre e viene anticipato dal singolo L’uomo bidimensionale, disponibile da venerdì 13 ottobre. (Foto sopra di Riccardo Bellei)

L’autore, cantautore e musicista di Varese, dopo aver scritto e collaborato con alcuni tra i più noti cantanti a livello nazionale, pubblica un album di nove tracce inedite con BMG. «Chi mi conosce sa che non amo i riflettori, ma sono felice di presentare questo progetto. Finalmente, presento pezzi scritti per me, in totale libertà».

E sottolinea: «Ringrazio che mi ha sostenuto. È un disco fuori dalle mode del momento, ho lavorato secondo il mio gusto, a livello testuale, musicale e di arrangiamenti. Questo era importante per me e ci tengo a ringraziare Stefano Giungato che mi ha accompagnato durante la registrazione e il mixaggio dell’album e tutti coloro che mi hanno sostenuto e ci hanno creduto».

Al centro c’è l’uomo, il suo rapporto con gli altri, con il mondo. «La mia ricerca monotematica», racconta Ilacqua, la stessa che lo fece vincere, tra gli altri, due volte il festival di Sanremo con i brani “Occidentali’s karma” e “Amen” cantati da Francesco Gabbani.

Questa volta però si tratta di un album «fatto totalmente per me». Un vero e proprio viaggio cantautorale introspettivo e nostalgico che contiene nove tracce: Il vino e i serpenti, I fianchi, Un giorno da cani, L’uomo bidimensionale, La parte, Un amore di meno, Farfalla nera, Un bel morir, Il sogno di uno stradino.

Cantautore d’eccellenza, paroliere, compositore e arrangiatore, Ilacqua vanta numerose e autorevoli collaborazioni con Francesco Guccini, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Francesco Gabbani, Marco Mengoni, Loredana Berté, Mina, Adriano Celentano, Davide Van De Sfross, Simona Molinari, Drusilla Foer e ora debutta con il suo primo album “Passo _01”. «Non vi aspettate dei live», commenta. «Credo che le parole e le canzoni abbiamo già dentro tutto quello che c’è da dire».

Il singolo che anticipa questo lavoro è “L’uomo bidimensionale”, una canzone impegnata e senza paure. Un brano dai suoni pieni e distesi ispirato alle riflessioni di Pier Paolo Pasolini che denunciava un sistema di potere educativo capace di soggiogare ogni strato della società, dalle classi dirigenti ai più poveri, uniformandone desideri e comportamenti: «Come per molti, Pasolini è stato anche per me un punto di riferimento per la sua visione sul mondo», racconta.

L’album Passo _01 sarà disponibile, oltre che su tutte le principali piattaforme digitali, anche in cd e vinile colorato e numerato limited edition a partire dall’11 ottobre. Intanto venerdì l’uscita del singolo.