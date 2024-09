In aula tutti i 5000 studenti delle scuole di Varese: ripartono anche i servizi di pre e dopo scuola

Duemilaseicento bambini e bambine delle primarie, 1800 alle medie, circa 400 tra infanzia statale e comunale e 230 bimbi ai nidi. Sono questi i numeri degli studenti varesini che questa mattina hanno varcato le porte delle loro scuole, al suono della prima campanella che ha aperto ufficialmente l’anno scolastico 2024/2025.

A salutare questa mattina gli alunni sono stati il sindaco Davide Galimberti, l’assessora Rossella Dimaggio, l’assessore Andrea Civati e il dirigente Giuseppe Carcano che hanno salutato i bambini della primaria Settembrini di Velate, della Galileo di Avigno, della scuola Bosco e alla Don PApetti a San Fermo.

«Apriamo questo nuovo anno scolastico che sarà sicuramente ricco di bellissime esperienze per tutti gli alunni delle nostre scuole – ha detto il sindaco Davide Galimberti – Ringrazio l’associazione genitori della Settembrini che questa estate ha deciso, in accordo con il Comune di imbiancare la scuola dei loro figli. Un gesto di volontariato che dimostra il grande valore della nostra comunità e che ha un forte impatto educativo per i nostri ragazzi. Insieme a questo il Comune ha cambiato gli infissi e durante l’estate ha lavorato in diverse scuole come per la mensa della Don Bosco e al nido Le Costellazioni. Ma le opere non si fermano perché abbiamo già candidato altre scuole della città ad altri finanziamenti PNRR. Buon inizio dunque a tutti gli studenti di Varese per un bellissimo anno scolastico e buon lavoro a tutti i docenti, presidi e personale scolastico»

«I lavori conclusi alla Settembrini– spiega l’assessore Andrea Civati – si uniscono a quelli portati avanti in altre scuole come ad esempio la mensa della Don Bosco, il rifacimento dell’asilo Le Costellazioni e alla realizzazione del Polo scolastico di San Fermo. Inoltre, in questi giorni abbiamo candidato anche altre scuole come la Pascoli, la Sacco, la Medea e la Foscolo ai finanziamenti del PNRR. L’obiettivo tramite la candidatura ai bandi finanziati dall’Unione europea – Next Generation EU, è la riqualificazione delle mense scolastiche, con il rinnovamento impiantistico e tecnologico. Purtroppo gli edifici scolastici di tutta Italia scontano una vetustà notevole ma a Varese, tra realizzazione di nuove scuole e interventi con tutte le risorse che riusciamo a reperire, in questi anni stiamo portando avanti un grande piano di manutenzione in tutti gli edifici scolastici».

Il 12 settembre è stato dunque il giorno del suono della prima campanella, squillato in tutte le 38 scuole varesine: 18 primarie, sei scuole dell’infanzia statali e tre comunali, sei scuole medie e 5 nidi. Insieme alla ripresa delle lezioni, da oggi sono partiti anche i servizi parascolastici forniti dal Comune tra mense, pre e dopo scuola. Anche qui i numeri segnano un apprezzamento evidente da parte dei genitori. Nelle primarie infatti ci sono 125 bambini iscritti al prescuola, 763 al dopo scuola e 241 bimbi alle mense.

«Il primo di giorno di scuola è emozionante per tutti, studenti, bambini, genitori e tutti coloro che lavorano nella scuola – ha detto l’assessora Rossella Dimaggio – si tratta di un momento indimenticabile che racchiude i grandi progetti dell’anno scolastico che tutti noi trascorreremo. Il Comune è al fianco di tutti coloro che trascorreranno questi 9 mesi tra i banchi di scuola o giocando nei nostri nidi e materne. Prima di tutto stando vicino alle famiglie con i servizi parascolastici che anche quest’anno hanno ricevuto un grande apprezzamento da parte delle famiglie come dimostrano i numeri delle iscrizioni. Inoltre diamo il via alla sperimentazione di potenziamento degli orari in alcune scuole, un modo in più per aiutare le famiglie nella loro quotidianità. Che sia per tutti dunque un bellissimo anno scolastico».

Con il nuovo anno inoltre è partita anche la sperimentazione in alcune scuole del potenziamento del pre e dopo scuola che iniziano prima e finiscono dopo. In totale tra le primarie Medea, l’infanzia Ronchetto Fè e Rodari e i nidi Scarabocchio e Costellazioni sono circa 140 i bambini iscritti ai servizi potenziati. A questi numeri poi si aggiungono i 350 alunni a cui viene garantita una assistenza speciale.