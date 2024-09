Parcheggi attorno all’ospedale di Varese: i cartelli ingannano gli automobilisti

Centocinquanta nuovi parcheggi per gli utenti e i visitatori dell’ospedale di Varese ma i problemi per gli automobilisti restano. La rivoluzione entrata in vigore nel luglio scorso, con la decisione dell’Asst Sette Laghi di riservare due piani interrati del multipiano ai propri dipendenti oltre quello a raso e lasciando ai visitatori il piano 0, ha creato qualche difficoltà iniziale.

Poi, il Comune di Varese ha aperto una nuova zona per la sosta a pagamento, sempre in via Guicciardini, ma oltre l’incrocio con piazzale Avis nella nuova via realizzata a destra. I posti auto, con tariffa di 2 euro per tutto il giorno, sono stati ricavati nella nuova congiunzione tra la via Guicciardini e via Gozzi, nella zona di viale Borri.

Cambiamenti che vanno ancora assimilati dagli automobilisti che, certo, non sono facilitati dalla cartellonista messa per indicare le zone di parcheggio nella zona.

Il cartello posto all’inizio di piazzale Avis indica l’area di sosta a sinistra, cioè nel piano a raso del multipiano che, però, è riservato ai dipendenti. Chi arriva, dunque, rimane ingannato dalle indicazioni stradali e cerca di entrare nel parcheggio accorgendosi che è l’area riservata. I posti auto di via Guicciardini ci sono, vanno però segnalati meglio.