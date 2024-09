Primo evento di Valbossa In Rosa a Gazzada Schianno, aperitivo e “sensual dance”

È pronta ai nastri di partenza la sesta edizione di “Valbossa IN Rosa”, in programma nel mese di ottobre. Per la prima volta quest’anno, l’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno partecipa attivamente all’iniziativa organizzando un “Aperitivo IN Rosa” presso Villa De Strens.

La data fissata è quella di venerdì 4 ottobre con appuntamento alle ore 17:30. La fattiva collaborazione con la Pro Loco di Gazzada Schianno permetterà di raccogliere fondi che verranno utilizzati per attività di prevenzione del tumore al seno.

Alle 18:30 è inoltre in programma una dimostrazione coreografica di “Sensual Dance Fit” con la possibilità di prenotare una lezione di prova gratuita per il giorno dopo.

«L’Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno crede molto nell’iniziativa “Valbossa IN Rosa” che ha permesso nelle cinque edizioni precedenti di raccogliere oltre 45.000 euro destinati a visite senologiche, donazioni alle associazioni di volontariato oncologico e, tra l’altro, all’Istituto Besta di Milano per una borsa di studio – dice il vicesindaco Silvia Lorusso– . Sappiamo che la prevenzione, attraverso l’individuazione precoce dei tumori è fondamentale e per le donne è molto importante sapere di non essere sole ma di poter contare sulla solidarietà, generosità e il sostegno morale e psicologico offerti da iniziative come “Valbossa IN Rosa”.

Cosa c’è di meglio di un’occasione come questa per trascorrere del tempo insieme per unire l’utile al dilettevole? Invitiamo dunque tutti a partecipare all’Aperitivo IN Rosa in programma il 4 ottobre perché

insieme possiamo guarire una donna in più».

IL PROGRAMMA GENERALE