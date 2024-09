Rachele Borghi al circolo Gagarin di Busto Arsizio con We stand (up) for Palestine

Sabato 7 settembre, dalle 21:00 il circolo Gagarin di Busto Arsizio ospita We Stand (Up) For Palestine – Una conferenza al sapore di cabaret con Rachele Borghi.

Una serata per chiacchierare, mettersi in gioco, pensare, stupirsi, divertirsi, rilassarsi, imparare, osservare, farsi prendere dalle risate e magari pure dalle lacrime. Tutto sempre insieme. Una conferenza al sapor di cabaret che ci porterà nel terreno del femminismo e della decolonialità, delle loro declinazioni e pratiche, per incoraggiare l’azione e rafforzare alleanze e complicità.

Chi è Rachele Borghi lo si legge nella presentazione che ne fa il circoloo: è professora di Geografia all’Università Sorbona di Parigi, geografa queer, pornosecchiona transfemminista. Il suo lavoro s’incentra sulla decostruzione delle norme dominanti che si materializzano nei luoghi e sulla contaminazione degli spazi attraverso i corpi dissidenti e militanti.

Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.

Bar, cucina e bookshop attivi dalle 18:00