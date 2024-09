Riparte il programma Green School: sostenibilità e comunità al centro del nuovo anno scolastico

L’avvio del nuovo anno scolastico segna anche la ripartenza del programma Green School, nato a Varese nel 2009 e coordinato dal Comitato Tecnico Scientifico di cui fanno parte Provincia di Varese, l’Università dell’Insubria, Agenda 21 Laghi, Cast ONG e Jrc Ue Ispra.

Le scuole che aderiscono al programma Green School si impegnano ad adottare buone pratiche di sostenibilità, riducendo così la propria impronta carbonica e diffondendo, tra gli studenti, le famiglie e le comunità, comportamenti attivi e virtuosi.

In provincia di Varese sono state 127 le scuole certificate lo scorso anno, di cui 16 per la prima volta, consentendo di coinvolgere più di 25.000 studenti nell’applicazione e adozione delle buone pratiche.

Il dettaglio dei risultati dello scorso anno e le novità che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico saranno presentati martedì 01 ottobre 2024 dalle ore 16.00 presso la sala convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, durante l’evento di lancio del Programma Green School 2024-2025.

Sempre martedì verrà ufficialmente presentata quella che si ritiene essere una grande opportunità per lo sviluppo del programma Green School in Provincia di Varese: l’adesione al Patto educativo di comunità.

Si tratta di uno strumento di partecipazione e co-progettazione per promuovere un’alleanza tra Enti Pubblici, Aziende ed Enti del Terzo Settore interessati a promuovere il “metodo Green School” come pratica sperimentata ed efficace di Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Siamo infatti convinti che il cambiamento innescato nelle scuole di ogni ordine e grado possa trasferirsi anche nelle comunità locali, condividendo soluzioni e pratiche per coinvolgere più attivamente le famiglie, gli uffici pubblici, gli esercizi commerciali e tutti i soggetti attivi sul territorio.

Per partecipare all’evento di lancio, occorre compilare il modulo di iscrizione disponibile a questo link

Maggiori informazioni sul Patto educativo di comunità sono disponibili sul sito Green School